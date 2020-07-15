Под Белгородом под колесами «Газели» погибла трехлетняя девочка

15 Июль 2020 2020-07-15T18:36:23+03:00

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Трагедия произошла 15 июля в селе Бобровы Дворы Губкинского городского округа около четырех часов дня. По предварительным данным, 36-летний житель Воронежской области, управляя «Газелью» с термобудкой, сбил выбежавшую на дорогу вне пешеходного перехода трехлетнюю девочку. Ребенка с травмами доставили в больницу. К несчастью, малышка погибла.

По неофициальной информации, семья девочки проживает неподалеку от места происшествия. Сейчас сотрудники полиции выясняют, как именно она оказалась на проезжей части. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU