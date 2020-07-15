В Белгороде в доме по улице Орлова пожар полностью уничтожил кровлю

15 Июль 2020 2020-07-15T17:40:15+03:00

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Сегодня, 15 июля, в 14 часов в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях по Белгородской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Орлова, 7. На место пожара были срочно направлены пожарные расчеты пожарно-спасательной части № 2 и специализированной пожарно-спасательной части. Когда спасатели прибыли на место происшествия, выяснилось, что горит кровля жилого дома мансардного типа по всей площади. Огонь во-вот грозил перекинуться на соседнее строение.

Буквально через 10 минут пожар был полностью ликвидирован. Всего для ликвидации пожара привлекалось более 20 человек личного состава и 5 единиц техники. В результате происшествия погибших и госпитализированных в медицинское учреждение нет. В настоящее время устанавливается причина пожара и ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU