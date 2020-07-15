2020-07-15T16:57:26+03:00
Общество

В Старом Осколе непогода повалила дерево на припаркованный автомобиль

Спасателям области четырежды пришлось выезжать на серьезные повреждения, вызванные сильными порывами ветра и ливнем
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.
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За минувшие сутки в Главное управление МЧС России по Белгородской области четырежды поступала информация и серьезных последствиях, вызванных сильным ветром и ливнем. Так, в Старом Осколе дерево упало прямо на стоящий на парковке автомобиль «Лада Гранта». К счастью, пострадал только автомобиль.

Утром спасателям Белгорода пришлось срочно выехать на улицу Сумскую, где в районе дома № 289 дерево упало на пешеходную дорожку. Для того, чтобы убрать огромное дерево, его пришлось сначала распилить. Где-то в то же время последовал еще один вызов. Звонившие в Единую дежурно-диспетчерскую службу сообщили, что по улице Макаренко возле дома № 6 дерево упало на автомобиль «Рено Колеос». Дерево убирали работники дежурной смены поисково-спасательного отряда МКУ «Управление ГОЧС города Белгород» и «УправКом №3».

В Губкине в микрорайоне Лукьяновка по улице Центральная непогода повалила дерево на проезжую часть дороги, автомобильное движение на этом участке дороге было сильно затруднено. Последствия непогоды выехала устранять дежурная смена пожарно-спасательной части №8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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