Шебекинец ударил возлюбленную удочкой по голове

15 Июль 2020 2020-07-15T15:49:39+03:00

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В шебекинскую больницу с травмой головы обратилась 43-летняя местная жительница. Медики сообщили о пациентке в полицию. Как выяснилось, женщина пострадала во время конфликта с сожителем.

По предварительным данным, пара отдыхала на берегу реки Нежиголь, но рыбалка что-то не заладилась. Между возлюбленными вспыхнула ссора. Мужчина – 32-летний ранее судимый шебекинец, схватил удочку и ударил ею сожительницу по голове.

Участковые во взаимодействии с вневедомственной охраной задержали подозреваемого. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что за умышленное причинение легкого вреда здоровью в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU