2020-07-15T13:28:21+03:00
Происшествия

Двое братьев-белгородцев осуждены за попытку убийства

Старшему брату назначено 8 лет лишения свободы, а младшему 6 лет
Ирина ТАРАСОВА
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Двое белгородцев осуждены за покушение на убийство.Двое белгородцев осуждены за покушение на убийство.Фото: Архив "КП"
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Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следкома по Белгородской области доказательства признаны судом достаточными для приговора двум белгородцам. 16-летний и 20-летний братья признаны виновными в покушении на убийство, совершенное группой лиц. Приговором суда старшему брату назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в ИК строгого режима, а младшему - 6 лет лишения свободы в воспитательной колонии.

Вечером 14 декабря 2019 года компания молодых людей распивала спиртное в баре. Когда вышли из бара, между 26-летним мужчиной и 16-летним подростком произошла ссора. В ходе конфликта к подростку присоединился старший брат.

Вдвоем они стали избивать оппонента и нанесли более 20 ударов по голове лежащего на земле потерпевшего руками и ногами в обуви и металлической пряжкой ремня. Не перестали его избивать даже когда он потерял сознание и не мог оказать сопротивление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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