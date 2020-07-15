Двое братьев-белгородцев осуждены за попытку убийства
Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следкома по Белгородской области доказательства признаны судом достаточными для приговора двум белгородцам. 16-летний и 20-летний братья признаны виновными в покушении на убийство, совершенное группой лиц. Приговором суда старшему брату назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в ИК строгого режима, а младшему - 6 лет лишения свободы в воспитательной колонии.
Вечером 14 декабря 2019 года компания молодых людей распивала спиртное в баре. Когда вышли из бара, между 26-летним мужчиной и 16-летним подростком произошла ссора. В ходе конфликта к подростку присоединился старший брат.
Вдвоем они стали избивать оппонента и нанесли более 20 ударов по голове лежащего на земле потерпевшего руками и ногами в обуви и металлической пряжкой ремня. Не перестали его избивать даже когда он потерял сознание и не мог оказать сопротивление.
ИСТОЧНИК KP.RU