2020-07-15T12:08:16+03:00
Общество

В Белгородской области сотрудники МЧС спасли корову

Испуганное животное провалилось в двухметровый колодец
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: ГУ МЧС России по Белгородской области.фото: ГУ МЧС России по Белгородской области.
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Во вторник вечером, 14 июля, в Службу спасения 112 поступило сообщение, что в селе Новая Слободка Корочанского района, в канализационный колодец провалилась корова. На место происшествия прибыли спасатели поисково-спасательной службы Белгородской области. Задача перед ними стояла непростая – буренка провалилась в колодец глубиной 2 метра.

Для спасения животного из западни специалистам пришлось применять альпинистское снаряжение. Спасатели обвязали корову стропами, а их в свою очередь прикрепили к трактору МТЗ-80, который предоставила местная администрация. Все закончилось успешно, кормилицу аккуратно вытащили и передали взволнованной хозяйке, которая все это время находилась рядом и наблюдала за операцией спасения. Женщина поблагодарила спасателей за помощь и повела испуганное животное домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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