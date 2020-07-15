В парке Победы Белгорода дерево упало на гулявшую с ребенком женщину
Происшествие случилось утром 15 июля в парке Победы города Белгорода. По предварительным данным, на гулявшую с младенцем 48-летнюю женщину упало дерево. Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Очевидцы сообщают, что малыш не пострадал. А вот его бабушке потребовалась помощь медиков. Скорая помощь отвезла ее в больницу.
О том, насколько серьезные травмы получила женщина, пока ничего не известно. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Причины происшествия сейчас выясняются. «Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU