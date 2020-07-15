2020-07-15T11:38:47+03:00
Происшествия

В парке Победы Белгорода дерево упало на гулявшую с ребенком женщину

По предварительным данным, малыш не пострадал, а бабушке потребовалась помощь медиков
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Белгороде дерево упало на женщину с ребенком.В Белгороде дерево упало на женщину с ребенком.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Происшествие случилось утром 15 июля в парке Победы города Белгорода. По предварительным данным, на гулявшую с младенцем 48-летнюю женщину упало дерево. Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Очевидцы сообщают, что малыш не пострадал. А вот его бабушке потребовалась помощь медиков. Скорая помощь отвезла ее в больницу.

О том, насколько серьезные травмы получила женщина, пока ничего не известно. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Причины происшествия сейчас выясняются. «Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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