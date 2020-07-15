В Белгородской области в ДТП погиб 17-летний мотоциклист и пострадали два подростка
Во вторник, 14 июля, около десяти часов вечера в Красненском районе на автодороге «Валуйки – Алексеевка – Красное» произошло ДТП. По предварительным данным, 20-летний водитель «двенадцатой» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом под управлением 17-летнего парня. От полученных травм подросток скончался.
В автоаварии также пострадали 16-летний пассажир мотоцикла, автомобилист и 17-летняя пассажирка «ВАЗ-21120». Их с травмами доставили в больницу. Оба водителя имели право управления транспортными средствами.
В этот же день в регионе произошло еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего. По предварительным данным, в полночь в городе Губкине на улице Белгородская 19-летний водитель «девятки» не справился с управлением, выехал на разделительную полосу и врезался в опору линии электропередач. 16-летняя пассажирка автомобиля получила травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU