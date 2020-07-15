15 Июль 2020 2020-07-15T10:05:27+03:00

Белгородским пенсионерам: перерасчета не будет, «советский стаж» был учтен еще в 2009 году Фото: "КП" Архив

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В интернете в последнее время активно распространяется информация о перерасчете пенсий за «советский стаж» в 2020 году. Данная информация не соответствует действительности.

Переоценка денежной стоимости пенсионных прав граждан, имеющих стаж до 2002 года (в том числе в советское время), массово прошла еще в 2009 году. Этот процесс назывался валоризацией.

Формула перерасчета была для всех едина: пенсионные права в денежном выражении, приобретенные до 1 января 2002 года, увеличились на 10%, и в дополнение к этому назначалось по 1% за каждый полный год советского стажа до 1991 года. Все назначенные до 2010 года пенсии были пересчитаны, в результате чего пенсионеры получили доплаты.

С 2010 года пенсии назначаются уже с учетом валоризации. То есть весь советский стаж граждан учтен, необходимости обращаться за перерасчетом пенсии нет.

Почему валоризация коснулась стажа только до 2002 года? Потому что с 2002 года на размер пенсии влияют уплаченные за граждан их работодателями страховые взносы.

Белгородцам настоятельно рекомендуют доверять только достоверным источникам информации. Актуальные новости об изменениях в пенсионном и социальном законодательстве опубликованы на официальном сайте Пенсионного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU