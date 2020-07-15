2020-07-15T09:22:10+03:00
Происшествия

Белгородку задержали за продажу москвичу несуществующей детской кроватки

За интернет-мошенничество предприимчивой женщине грозит до пяти лет лишения свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Полицейские советуют быть внимательнее при покупке товаров через интернет.Полицейские советуют быть внимательнее при покупке товаров через интернет.Фото: "КП" Архив
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Житель Москвы заказал в интернете детскую коляску и перечислил продавцу около 34 тысяч рублей. Однако покупку он так и не дождался. Мужчина обратился с заявлением в полицию.

Автором объявления оказалась 37-летняя жительница Белгорода. В пресс-службе областного УМВД сообщили, что женщину уличили еще в нескольких эпизодах мошенничества. Кроме того, она и раньше привлекалась к уголовной ответственности за такие преступления. Предприимчивой местной жительнице грозит до пяти лет лишения свободы.

Полицейские советуют быть внимательнее при покупке товаров через интернет. Для начала хотя бы убедитесь, что выбранная вами вещь действительно существует. Попросите продавца сфотографировать ее с разных сторон. Проверьте, совпадает ли номер телефона с указанным в объявлении регионом. В идеале встретьтесь с продавцом лично. И помните: слишком низкая цена – повод насторожиться.

Попасться на удочку аферистов рискуют и продавцы. Мошенники надувают их под видом покупателей. Обещая перечислить аванс, они просят сообщить номер банковской карты, а также цифры, указанные на ее обратной стороне и код поступивший в смс-сообщении. Эти данные дадут преступникам доступ к вашему счету. Никогда и никому не сообщайте никакую кодовую информацию и цифры, указанные на обратной стороне карты. Знайте, что для перечисления денег достаточно лишь шестнадцатизначного номера, напечатанного на ее лицевой стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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