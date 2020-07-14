Погода: что день грядущий готовит белгородцам?
По данным белгородских синоптиков, на территории региона 15 июля будет облачно с прояснением. Ночью временами дожди. Днем местами небольшие дожди. Ветер западной четверти 8-13 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 9-14º тепла, днем 18-23° тепла.
Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает: если непогода застала вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, мостов и деревьев. Старайтесь быстрее спрятаться в помещении.
В ветреную погоду следует исключить использование открытого огня. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.
Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
ИСТОЧНИК KP.RU