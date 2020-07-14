2020-07-14T16:29:04+03:00
Общество

Белгородские энергетики обеспечили дополнительной мощностью фармацевтический завод

«Эдвансд Фарма» специализируется на выпуске лекарственных препаратов для лечения туберкулеза, ВИЧ, гепатита
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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«Россети Центр Белгородэнерго» обеспечил дополнительной мощностью в объеме 500 кВт новые производственные линии белгородского завода «Эдвансд Фарма».

Чтобы обеспечить электроустановки потребителя запрашиваемой мощностью, специалисты построили комплектную трансформаторную подстанцию 6-0,4 кВ, установили ячейку 6 кВ и проложили порядка 240 метров кабельных линий 6-0,4 кВ. Основными объектами потребления станут лабораторное оборудование, системы вентиляции и кондиционирования, очистки воздуха и воды, специализированные машины и механизмы.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Электроснабжение фармпроизводства осуществляется от подстанции 110/6/6 кВ «Витаминный комбинат», которая обеспечивает энергией еще целый ряд промышленных предприятий и микрорайонов ИЖС в восточной части областного центра.

Проект по производству лекарственных препаратов реализуется в Белгородской области с 2015 года. В 2018 году была запущена первая очередь предприятия на территории промышленного парка «Северный». Энергетики выполнили технологическое присоединение завода в объеме 1000 кВт от существующей сетевой инфраструктуры промпарка. В текущем году введены новые производственные линии на улице Рабочей в Белгороде, после чего общая потребляемая мощность двух площадок фармацевтического производства выросла до 1500 кВт.

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