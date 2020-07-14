2020-07-14T16:04:35+03:00
Происшествия

Под Белгородом произошло смертельное ДТП

Столкнулись «двенадцатая» и «ИЖ»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Во вторник, 14 июля, на трассе «ШебекиноКороча» произошла смертельная автоавария. По предварительным данным, водитель «двенадцатой» - мужчина 1965 года рождения, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу. Итог – лобовое столкновение. «ВАЗ-2112» врезался в двигавшийся навстречу «ИЖ-2717» под управлением водителя 1961-го года рождения.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что водитель «двенадцатой» погиб. Находившийся за рулем второго автомобиля мужчина доставлен в больницу. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и причины ДТП.

Под Белгородом произошло смертельное ДТП.Водитель двенадцатой погиб на месте происшествия

ИСТОЧНИК KP.RU

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