Алексеевский "Бабушкин патруль" - грозная сила против горе-велосипедистов

14 Июль 2020 2020-07-14T15:14:36+03:00

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Для профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории Алексеевского городского округа геронтоволонтерами движения "Дари добро" проведена очередная профилактическая акция "Бабушкин патруль". Представители старшего поколения, вооружившись баллончиками с краской и трафаретами, нанесли на тротуары возле пешеходных переходов надписи «Велосипедист, по пешеходному переходу – пешком!»

Участники «Бабушкиного патруля» надеются, что эти надписи привлекут внимание велосипедистов, они последуют их рекомендациям и запомнят простое правило: с бабушками шутки плохи, поэтому велосипедист может только перейти, но не переехать дорогу по пешеходному переходу.

ИСТОЧНИК KP.RU