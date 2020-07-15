15 Июль 2020 2020-07-15T15:10:28+03:00

В Белгороде построят три новых площадки для детей. Фото со страницы вКонтакте Юрия Галдуна

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Совсем скоро в Белгороде появятся три новых детских площадки. Об этом сообщил мэр областного центра Юрий Галдун на своей странице в социальной сети ВКонтакте, подчеркнув, что оборудовать площадки хотят ко Дню города.

Сейчас на местах, где должны быть площадки, пусто, но в Юго-Западном микрорайоне уже приступили к строительству детских площадок. Всего их будет три: в 1-м Успенском переулке, 1-м Ореховом тупике и еще одна на 2-м Лучевом переулке.

Градоначальник Белгорода, в частности, отметил: "Поставим там игровое оборудование для детей, сделаем спортивные площадки и места отдыха для пожилых. Постараемся успеть к 5 августа".

ИСТОЧНИК KP.RU