Записаться на прием к белгородским судебным приставам можно через интернет. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

На официальном интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области функционирует сервис «Запись на прием». С его помощью ведется запись на личный прием к должностным лицам ведомства.

Предварительная запись на прием проводится в срок не больше 30 дней со дня обращения. Работник, ответственный за запись на личный прием, может подтвердить заявку, изменить время или должностное лицо, осуществляющее личный прием, или отклонить заявку. Информация о подтверждении, изменении или отклонении заявки передается автоматически по электронной почте гражданину.

Время, отводимое для личного приема одного человека, ограничено 15 минутами.

Обращаем Ваше внимание! В целях эпидемиологической безопасности, личный прием проводится при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Жителям региона необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты, то есть маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м.