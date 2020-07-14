Белгородские следователи-криминалисты учились находить пропавших людей

14 Июль 2020 2020-07-14T14:18:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области приняли участие в совместных учениях по поисковым работам. В качестве инструкторов на занятиях выступили специалисты поискового отряда «Лиза Алерт».

Темой учений стало повышение эффективности поиска людей, пропавших без вести, в природной среде (в лесу). В лесном урочище «Сосновка» участники учений с помощью специалистов из «Лиза Алерт» закрепили навыки работы с картами и техникой.

Отработано взаимодействие на местности: распределение осуществляющих розыск в лесу, обозначение участков поиска по картам, четкость радиосвязи и настройки навигаторов.

Проведение совместных учений на постоянной основе, налаженность совместных действий дает положительные результаты при реальном поиске пропавших без вести. Так, с начала 2020 года все без вести пропавшие дети были найдены и доставлены к местам проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU