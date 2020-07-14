Белгородец не смог продать дорогое авто, пока не оплатил долги

14 Июль 2020 2020-07-14T13:44:36+03:00

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Белгородец, желая продать свою иномарку, не смог перерегистрировать автомобиль на нового владельца из-за долгов. И только после уплаты долга в размере 624 тысяч рублей сделка состоялась.

Мужчина задолжал по налогам на землю, имущество и транспорт. Накануне должника уведомили о возбуждении исполнительного производства, однако добровольный срок оплаты он проигнорировал. Тогда, чтобы установить имущественное положение должника, судебным приставом-исполнителем были направлены запросы в регистрирующие и кредитные организации. Выяснилось, что мужчина является владельцем автомобилей «КамАЗ 35410» и «Toyota Camry». В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель в отношении имеющихся в собственности автомобилей вынес постановление о запрете на регистрационные действия.

Несмотря на эту меру, мужчина попытался продать свой автомобиль. После сделки купли-продажи, новый владелец решил поставить автомобиль на учет, но не смог. Узнав, что наложен запрет на регистрационные действия, связался с должником. И тогда, чтобы не сорвать выгодную сделку, должник оплатил всю сумму долга

ИСТОЧНИК KP.RU