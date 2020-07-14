В Белгородской области появится 13 новеньких фельдшерско-акушерских пунктов

14 Июль 2020 2020-07-14T11:55:45+03:00

Повезет селам с населением от 100 до 1 000 человек

Изменить размер текста: A A

13 новеньких фельдшерско-акушерских пунктов появится в Белгородской области. Их построят в селах с население от 100 до 1000 человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Уже в августе приступят к их строительству. Здания, признанные ветхими, сменят новенькие, современные. В первую очередь ФАПы построят в 4-х селах Валуйского городского округа. Повезет жителям Старого Хутора, Карабаново, Конопляновки и Селиваново. Новые объекты здравоохранения появятся в селе Драгунка Ивнянского района и селе Калиново Красногвардейского района, а также селе Сеймица и хуторе Калинин Прохоровского района, селах Холки и Прилепы Чернянского района, в селах Калинино и Сажное Яковлевского городского округа и селе Ивановка Губкинского городского округа.

В ФАПах разместят кабинеты приема фельдшера, а также смотровой, процедурно-прививочный кабинеты. Будут в новых здания и помещение для персонала и санузел. Ко всем здания подведут необходимые коммуникации.

Отметим, что за 3 года в области в рамках программы «Управление здоровьем» , которая является составляющей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», уже построено и отремонтировано 537 объектов первичного звена здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU