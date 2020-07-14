В Белгороде 14-летняя девочка выпала из окна 8-го этажа

14 Июль 2020 2020-07-14T10:23:30+03:00

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В ночь на 14 июля с окна 8-го этажа многоэтажки выпала 14-летняя девочка. Ребенок остался жив, но в шоке повторял поспешившим ей на помощь прохожим, чтобы те дали ей поспать.

ЧП случилось на Белгородском проспекте в доме №50, сообщает Telegram-канал "Жесть Белгород". Как рассказали очевидцы, сначала послышался сильный грохот, а затем раздался плач. Соседи, которые выскочили на помощь пострадавшей, сильных повреждений не увидели и сразу же поспешили вызвать скорую. Девочка в историке все спрашивала: «Можно ли мне поспать?»

О том, как она оказалась на окне и как упала, девочка не помнила. Известно лишь, что после падения она ударилась о козырек 2-го этажа, а затем упала на землю. Медики, которые приехали по вызову, забрали упавшую на автомобиле реанимации. Обстоятельства падения ребенка еще предстоит уточнить.

ИСТОЧНИК KP.RU