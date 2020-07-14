На улице в центре Белгорода неожиданно умер парень

14 Июль 2020 2020-07-14T09:47:04+03:00

В соцсетях сообщают, что незадолго до этого он бросался под машины

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Происшествие случилось вечером 13 июля в районе Соборной площади в Белгороде. Сначала в полицию поступило сообщение о том, что молодой человек, предположительно в состоянии опьянения, пытается броситься под проезжающий мимо транспорт. Несшие неподалеку службу сотрудники ГИБДД увели парня с проезжей части и передали наряду патрульно-постовой службы.

- При посадке в служебный автомобиль молодой человек почувствовал себя плохо. Сотрудники полиции вызвали скорую помощь и оказали мужчине первую помощь, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Прибывшим медикам, к несчастью, не удалось спасти молодого человека. Он умер прямо на улице. Причина смерти сейчас устанавливается. В УМВД области также сообщили, что по факту происшествия назначена проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU