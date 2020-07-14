Белгородские спасатели следят за детской безопасностью на водоемах региона

14 Июль 2020 2020-07-14T09:35:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Водоемы, особенно в выходные дни, привлекают большое количество белгородцев, как взрослых, так и маленьких. Часто детская любознательность и их бесстрашие приводят ко всевозможным происшествиям на воде. Чтобы отдых не был испорчен неприятными воспоминаниями, Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует родителям регулярно проводить с детьми беседы по правилам безопасности. И главное — не оставлять детей без присмотра.

Инспекторы ГИМС регулярно проводят профилактическую работу с отдыхающими. Особое внимание они уделяют родителям и напоминают, что нужно обязательно проводить разъяснительные беседы с детьми о соблюдении правил безопасности на воде.

Правила не сложные, но их соблюдение гарантирует хороший отдых и безопасность. Так, нельзя оставлять детей на водоеме без присмотра взрослых, купаться в не оборудованных местах, не допускается устраивать игры вблизи рек и озер. Обязательно нужно напоминать ребенку об основных правилах безопасности на воде, рассказывать детям об опасностях, которые их подстерегают вблизи водоемов, объяснить приемы оказания первой помощи. И, конечно, объяснить ребенку, что в случае происшествия на воде нужно сразу звонить по Единому телефону вызова экстренных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU