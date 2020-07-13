2020-07-13T18:35:35+03:00
Общество

В Белгородском регионе только за неделю ликвидировали 21 ландшафтный пожар

Большинство случаев загорания произошло в Ровеньском и Белгородском районах
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском регионе только за неделю ликвидировали 21 ландшафтный пожар.В Белгородском регионе только за неделю ликвидировали 21 ландшафтный пожар.Фото: "КП" Архив
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Ландшафтные пожары оказывают разрушительное воздействие на окружающую среду и угрожают безопасности людей. И несмотря на то, что пожарные области во время сухой и жаркой погоды бьют тревогу, предупреждая, что лесной пожар может достигать больших размеров и высокой скорости, что огонь в считанные секунды может перекинуться на жилые и промышленные районы, пожары происходят, увы, с угрожающей периодичностью. Так, только за прошедшую неделю в регионе зарегистрирован 21 ландшафтный пожар. Из них большинство случаев возгорания произошли в Ровеньковском (5 случаев) и Белгородском районах (5 случаев). Всего за прошедшую неделю более 6 гектаров было уничтожено огнем.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителей региона, заблаговременно позаботиться о безопасности своего дома, чтобы пожар не застал врасплох. Так, у каждого жилого строения должна быть установлена емкость с водой, скошена сухая трава. Мусор и листву рекомендуют сжигать только в специально отведенном месте вдали от леса, заборов, построек и жилых домов. Идеальный вариант — печь. А в условиях устойчивой сухой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения и вовсе запрещено проводить пожароопасные работы.

Спасатели предупреждают, что взрослые не должны разрешать детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня, ведь детская шалость – одна из самых частых причин возникновения пожаров!

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Белгородском регионе только за неделю ликвидировали 21 ландшафтный пожар
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