В отношении шебекинца возбудили уголовное дело за избиение жены костылем и шваброй

13 Июль 2020 2020-07-13T18:13:40+03:00

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Инцидент произошел в одном из сел Шебекинского городского округа. По предварительным данным, между 49-летней женщиной и ее 59-летним супругом вспыхнула ссора. В порыве гнева мужчина стал избивать жену сначала металлическим костылем, а затем шваброй.

О произошедшем в полицию сообщила подруга женщины, заметившая последствия семейных разборок. Злоумышленника задержали по месту жительства. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Правоохранители призывают жителей региона не тянуть с обращение в полицию в случае, если вы столкнулись с каким-либо проявлением домашнего насилия. Своевременное вмешательство сотрудников органов внутренних дел поможет предотвратить более серьезные последствия.

ИСТОЧНИК KP.RU