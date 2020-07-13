2020-07-13T16:34:50+03:00
Общество

Старооскольской фотостудии таки пришлось заплатить миллионный долг

Должник долгое время игнорировал требования об уплате аренды, налогов, счетов за теплоэнергию и услуги связи
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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В Старом Осколе судебные приставы взыскали долг с фотостудии, которая задолжала около миллиона рублей. Организация долгое время игнорировала требования об уплате арендной платы, налогов, счетов за теплоэнергию и услуги связи. В результате накопилась задолженность на сумму 920 тысяч рублей.

Должник был уведомлен о возбуждении исполнительных производств, но требования исполнительного документа в добровольный срок не исполнил. Тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 124 тысяч рублей.

Был наложен арест на денежные средства, находящиеся на счетах организации, вынесен запрет на регистрационные действия в отношении автотранспортных средств Fiat 2301 и ВАЗ 21043, принадлежащих должнику. Применена мера в виде запрета на совершение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества.

Также судебному приставу пришлось выехать по месту нахождения организации, счтобы обратить взыскания в наличные денежные средства. Пристав вручил постановление об ограничении расходных операций по кассе, было арестовано имущество офисного оборудования.

Только после всех этих мер сумма долга в размере 1 млн 44 тысяч рублей была списана со счета организации и перечислена взыскателям, а имущество возвратили должнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Старооскольской фотостудии таки пришлось заплатить миллионный долг
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