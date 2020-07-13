В Воронеже «Открытие» выиграл конкурс на размещение средств Гарантийного фонда

13 Июль 2020 2020-07-13T15:56:40+03:00

Банк по итогам полугодия занял в регионе 2 место в рейтинге банков-партнеров Фонда по объему предоставленных поручительств

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ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» стал одним из банков-партнеров Гарантийного фонда Воронежской области в реализации размещения средств гарантийного капитала. Основная цель – обеспечение кредитных обязательств субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки МСП Воронежской области. Общая сумма размещенных в допозиты в банке «Открытие» денежных средств Фонда составит более 124 миллиона рублей на 6 месяцев.

В рамках сотрудничества банка «Открытие» и Гарантийного фонда субъекты малого и среднего бизнеса Воронежской области получают возможность использовать поручительство Фонда в качестве частичного обеспечения по кредиту. Кроме того, предприниматели могут использовать поручительства Гарантийного фонда в обеспечение банковских гарантий. Это делает кредитные ресурсы еще более доступными для предпринимателей региона и способствует успешному развитию бизнеса.

- Поддержка предпринимательского сообщества одна из основных задач банковского сектора. Мы видим большой спрос со стороны бизнеса в связи с пандемией на программы господдержки – зарплата под 0%, отложенные платежи. Сейчас лидером со стороны представителей пострадавших отраслей является кредитование под 2%, где при условии сохранения коллектива кредит субсидируется государством, - отметил управляющий Воронежского филиала банка «Открытие» Дмитрий Чебряков.