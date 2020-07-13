Сервис Сбербанка уменьшит нагрузку на операторов колл-центров на 20-30%

13 Июль 2020 2020-07-13T14:07:18+03:00

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Сбербанк разработал уникальную чат-бот-платформу для юридических лиц, - сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного банка. Облачный сервис Сбер Бизнесбот позволяет компаниями снижать расходы и потери клиентов за счет быстрого, простого и недорогого создания чат-ботов (виртуальных цифровых помощников) для обслуживания клиентов на сайте или в мессенджере компании. С автоматическим собеседником в чате можно разговаривать как с человеком: спросить, есть ли в продаже нужный товар, каковы условия доставки и возврата, и так далее.

На платформе уже действует более 120 готовых сценариев обслуживания для различных отраслей бизнеса, - рассказали в банке. Например, для интернет-магазинов подготовлены ответы на вопросы по доставке, формированию заказа, оплате и возврату товара, контактным данным и адресам магазинов; для турагентств — по правилам оформления виз, бронированию туров и организации поездки. Компания может выбрать готовые сценарии либо сформировать собственные.

- Мы много инвестируем в развитие передовых небанковских продуктов внутри банка и наиболее универсальные решения выводим на открытый рынок. С началом пандемии наши клиенты начали активно искать возможности для оптимизации расходов, причем многие столкнулись с кратным ростом нагрузки на свои дистанционные каналы. Сбер Бизнесбот помогает клиентам справиться с этими вызовами. Использование сервиса уменьшает нагрузку на операторов контакт-центров на 20–30%. Соответственно, снижаются и расходы, а вот качество клиентского обслуживания растет: бот, в отличие от человека, отвечает на запросы клиентов моментально и круглосуточно, не знает усталости и плохого настроения, - прокомментировал вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» ПАО Сбербанк Станислав Карташов.

Сбер Бизнесбот постоянно обучается на вопросах пользователей и успешно заменяет оператора-человека в большинстве сценариев обслуживания. Благодаря тому, что сервис базируется на NLP-платформе Сбербанка, организации при подключении не придется инвестировать в разработку собственных решений на основе машинного обучения, нанимать программистов для разработки кода, закупать дополнительное оборудование или программное обеспечение. NLP-платформа Сбербанка, разрабатываемая компанией SberDevices, лежит в основе многих продуктов и решений банка, например, обработки входящих обращений в контакт-центры, распознавания голосовых и текстовых запросов пользователей приложения Сбербанк Онлайн и Сбербанк Бизнес Онлайн, а также умного голосового поиска в медиаплеере Okko Smart Box.

- SberDevices продолжает развивать платформы и технологии, которые снижают порог входа в проекты по созданию продуктов, базирующихся на распознавании и генерации естественного языка. Благодаря нашим разработкам такие продукты теперь создаются в банке повсеместно, - рассказал CEO SberDevices Константин Круглов.

Воспользоваться новым продуктом могут любые юридические лица: быть клиентом Сбербанка для этого необязательно. Сбер Бизнесбот интегрирован с самым популярным в России сервисом для общения с клиентами в онлайн — Jivo.

ИСТОЧНИК KP.RU