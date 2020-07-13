В Белгороде автобус сбил девятилетнего велосипедиста

13 Июль 2020 2020-07-13T15:17:26+03:00

В Белгородской области за сутки в ДТП пострадали два подростка. Фото: "КП" Архив

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ДТП произошло около семи часов вечера 12 июля в областном центре. 56-летний водитель автобуса, двигаясь по улице Чайкина, сбил девятилетнего велосипедиста. По предварительным данным, мальчик выезжал из жилой зоны и не уступил дорогу «ПАЗику».

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что ребенок получил травмы. В этот же день в регионе произошло еще одно ДТП с участием подростка.

По предварительным данным, около восьми часов вечера в городе Алексеевка 30-летняя женщина за рулем «двенадцатой» на пересечении улиц Мостовая и Маяковского выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбила на пешеходном переходе 12-летнюю девочку, пересекавшую дорогу на разрешающий сигнал светофора. Школьница получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU