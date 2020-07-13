2020-07-13T13:57:34+03:00
Происшествия

В нерабочий понедельник на перекрестке Ватутина-Королева не разъехались две иномарка

В ДТП пострадал ребенок
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что после столкновения в больницу доставили маленького пассажира.В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что после столкновения в больницу доставили маленького пассажира.Фото: "КП" Архив
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Несмотря на то, что в понедельник - 13 июля, в Белгородской области нерабочий день и дороги не так сильно загружены, как обычно по будням, неделя в регионе началась с ДТП. На перекрестке проспекта Ватутина и улицы Королева не разъехались две иномарки. По предварительным данным, 32-летняя автомобилистка на «Киа Рио» не уступила дорогу «Ниссану Альмера» под управление 46-летнего мужчины.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что после столкновения в больницу доставили маленького пассажира. Это находившийся в салоне «Киа» полуторагодовалый мальчик. Сообщается, что ребенка перевозили в детском удерживающем устройстве. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Вместе с тем региональная Госавтоинспекция обращает внимание белгородцев на надвигающуюся непогоду. В течение трех дней ожидаются дожди. Чтобы избежать ДТП, автомобилистам советую выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и боковой интервал, не гонять по трассам и не забывать притормаживать перед переходами, а также быть внимательнее возле остановок общественного транспорта. Пешеходам при пересечении проезжей части главное не забыть убедиться, что водители видят их и пропускают. Прежде, чем ступить на дорогу, снимите капюшон и уберите зонт, которые могут мешать обзору.

О любых происшествиях на дороге можно сообщить в дежурную часть ГИБДД. Ее телефоны: (4722) 352-832, 26-42-30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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