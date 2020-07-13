В Дальней Игуменке Белгородской области хозяин дома выкопал 10 минометных мин

13 Июль 2020 2020-07-13T13:00:45+03:00

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На минувшей неделе белгородские взрывотехники изъяли и обезвредили 24 снаряда времен Великой Отечественной войны. Так, 6 июля в селе Дальняя Игуменка Корочанского района на территории частного дома при проведении земляных работ хозяин обнаружил 10 минометных мин 82 мм. 7 июля также в этом селе при подготовке траншеи под фундамент дома хозяин выкопал 7 минометных мин 82 мм.

8 июля в районе поселка Пролетарский Ракитянского района при прогулке в лесополосе был обнаружен артиллерийский снаряд 76 мм. А 9 июля в поселке Яковлево при проведении земельных работ во дворе частного дома была обнаружена минометная мина 82 мм.

4 артиллерийских снаряда 75 мм были обнаружены в лесополосе вблизи села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Артиллерийский снаряд 76 мм нашли при работе в огороде селе Стрелецкое Белгородского района.

Все боеприпасы взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области ликвидировали на специальном полигоне.

ИСТОЧНИК KP.RU