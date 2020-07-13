2020-07-13T12:06:30+03:00
Общество

Бронепробег «Дорога мужества» завершился в Белгородской области

Росгвардецы региона приняли участие в торжествах по случаю 77-й годовщины Прохоровского сражения
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы управления Росгвардии по Белгородской области.Фото пресс-службы управления Росгвардии по Белгородской области.
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В минувшие выходные Белгород встретил IV ежегодный бронепробег «Дорога мужества». В нем на автомобилях «Тигр», «Урал» и «Патруль» принимают участие военнослужащие Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.

Торжественное мероприятие с участниками бронепробега состоялось у музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление». Их приветствовали начальник Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Дмитрий Мещерин, руководитель Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники «Военно-техническое общество» Алексей Мигалин, Герой России, руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" - Вячеслав Воробьев, представители Совета ветеранов и администрации области.

Почетные гости возложили цветы к мемориалу Скорбящая мать на Соборной площади и почтили память воинов минутой молчания. После этого участники мероприятия посетили выставку военной техники разных эпох, в том числе состоящей на вооружении техники войск национальной гвардии.

Похоровка и Белгород стали заключительными в маршруте бронепробега. В течение недели вместе с другими участниками мероприятия росгвардейцы проехали через Тулу, Орел и Курск, возложили цветы к мемориалам павшим советским воинам и посетили места боевой славы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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