2020-07-13T10:44:40+03:00
Происшествия

Под Белгородом попал в ДТП пьяный водитель квадроцикла

Мужчина врезался в «БМВ»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Белгородской области автоинспекторы поймали за выходные 43 нетрезвых водителя.В Белгородской области автоинспекторы поймали за выходные 43 нетрезвых водителя.Фото: "КП" Архив
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ДТП произошло в воскресенье, 12 июля, в поселке Дубовое Белгородского района. По предварительным данным, в восьмом часу вечера 28-летний водитель квадроцикла, выпивши сел на руль и, двигаясь по Четвертому Садовому переулку, на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю «БМВ», за рулем которого был 35-летний мужчина.

- В результате произошло столкновение. Водитель квадроцикла получил травмы, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Всего, по данным ведомства, автоинспекторы поймали за выходные 43 нетрезвых водителя. Четверым грозит уголовное наказание за повторную пьяную езду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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