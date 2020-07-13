Под Белгородом попал в ДТП пьяный водитель квадроцикла
ДТП произошло в воскресенье, 12 июля, в поселке Дубовое Белгородского района. По предварительным данным, в восьмом часу вечера 28-летний водитель квадроцикла, выпивши сел на руль и, двигаясь по Четвертому Садовому переулку, на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю «БМВ», за рулем которого был 35-летний мужчина.
- В результате произошло столкновение. Водитель квадроцикла получил травмы, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.
Всего, по данным ведомства, автоинспекторы поймали за выходные 43 нетрезвых водителя. Четверым грозит уголовное наказание за повторную пьяную езду.
ИСТОЧНИК KP.RU