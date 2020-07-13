2020-07-13T10:19:13+03:00
Общество

На территории Белгородской области ожидаются сильные дожди, грозы, местами выпадет град

В дополнительный выходной ухудшится погода
Ирина ТАРАСОВА
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На территории Белгородской области ожидаются сильные дожди, грозы, местами выпадет град.На территории Белгородской области ожидаются сильные дожди, грозы, местами выпадет град.Фото: "КП" Архив
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По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 13 июля, который объявлен дополнительным выходным, на территории области сохранится облачная с прояснениями погода. Возможны кратковременные, местами сильные дожди и грозы, в некоторых районах области выпадет град.

Ветер ночью северо-восточного направления 3-8 м/с, днем северного 7-12 м/с. При грозах его порывы могут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха в регионе, несмотря на дожди, составит 27-32 градуса тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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