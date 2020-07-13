Белгородские следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка на водоеме

13 Июль 2020 2020-07-13T09:55:19+03:00

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12 июля 2020 года в следственный отдел Белгорода поступило сообщение о гибели 15-летнего ребенка. По предварительным данным 15-летний мальчик со своей семьей пошли купаться на речку, что рядом с улицей Речной Белгорода. Семья расположилась в не оборудованном для купания месте. Мальчик купался с семьей и остался в воде поплавать самостоятельно, когда все вышли из воды. Заметив его длительное отсутствие взрослые обратились за помощью. Прибывшие спасатели извлекли из водоема тело ребенка.

Следственный комитет организовал проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Было осмотрено место происшествия, назначены судебные экспертизы для установления причин гибели ребенка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU