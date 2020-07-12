В Шебекинском городском округе Белгородчины благоустраивается сквер в селе Большетроицкое

12 Июль 2020 2020-07-12T13:49:49+03:00

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На сегодняшний день уже вовсю идут строительные работы по благоустройству современного сквера в селе Большетроицком Шебекинского городского округа, которые выполняются в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщила пресс-служба администрации Шебекинского городского округа, в обновленном сквере планируется создание различных зон отдыха: здесь расположатся детские игровые зоны, спортивная площадка, также осуществят строительство тротуарных дорожек, озеленение и установку освещения.

ИСТОЧНИК KP.RU