В Белгороде появится дублер улицы Красноармейская
В пресс-службе региональной администрации сообщили, что в Белгороде будут строить дублера улицы Красноармейская с выездом на улице 8 марта. Также в городе планируют расширение до четырех полос дороги от проспекта Богдана Хмельницкого до микрорайона Новая Жизнь по Кашарскому проезду, сделать выезд из микрорайона Новый на улицу Костюкова в районе улицы Донецкая, подъезд к новой многофункциональной арене.
В Белгородской области разрабатывается также проект объездной дороги в Губкине. Готовится проектно-сметная документация на строительство новой дороги, соединяющей улицу Октябрьскую и улицу Корочанскую.
Это будет путепровод, проходящий над железной дорогой и рекой Северский Донец. В Чернянке построят путепровод на железнодорожном переезде на улице Степана Разина.
ИСТОЧНИК KP.RU