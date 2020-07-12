В Белгороде появится дублер улицы Красноармейская

12 Июль 2020 2020-07-12T11:00:08+03:00

Также в городе расширят до четырех полос дорогу на Кашарском проезде

Изменить размер текста: A A

В пресс-службе региональной администрации сообщили, что в Белгороде будут строить дублера улицы Красноармейская с выездом на улице 8 марта. Также в городе планируют расширение до четырех полос дороги от проспекта Богдана Хмельницкого до микрорайона Новая Жизнь по Кашарскому проезду, сделать выезд из микрорайона Новый на улицу Костюкова в районе улицы Донецкая, подъезд к новой многофункциональной арене.

В Белгородской области разрабатывается также проект объездной дороги в Губкине. Готовится проектно-сметная документация на строительство новой дороги, соединяющей улицу Октябрьскую и улицу Корочанскую.

Это будет путепровод, проходящий над железной дорогой и рекой Северский Донец. В Чернянке построят путепровод на железнодорожном переезде на улице Степана Разина.

ИСТОЧНИК KP.RU