Заживем! В Губкинском городском округе создается новый промышленный парк

12 Июль 2020 2020-07-12T16:23:51+03:00

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Отдел инвестиций и развития малого бизнеса информирует о том, что в Губкинском городском округе создается промышленный парк «Губкин». Это поможет созданию благоприятных условий для запуска и развития различных видов новых производств, привлечению инвесторов в регион. Общий объем инвестиций составит 1 млрд рублей. В результате реализации проекта к 2024 году будет создано не менее 450 рабочих мест.

На территории промышленного парка «Губкин» общей площадью 16 гектаров планируется строительство двух производственных корпусов, в которых будут предлагаться в аренду производственные помещения площадью: 288 м2, 396 м2, 504 м2 и 825 м2.

Кроме этого, по заявкам инвесторов управляющей компанией будут строится и другие производственные корпуса с последующим правом выкупа в собственность инвестора.

Ежегодные дополнительные налоговые отчисления в консолидированный бюджет области составят не менее 15,0 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации округа.

ИСТОЧНИК KP.RU