Куда переедет скорая помощь Старого Оскола

12 Июль 2020 2020-07-12T11:39:16+03:00

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Необходимость в новом здании для станции Скорой помощи Старого Оскола назрела давно. Старое помещение на улице Ленина уже не соответствует современным потребностям как медработников, так и технического персонала. Сейчас работы по обустройству нового места дислокации неотложки на базе окружной больницы Святителя Луки Крымского на Ублинских горах идут полным ходом.

«Установили леса, чтобы демонтировать старый фасад и утеплить его, - рассказывает бригадир строителей Геннадий Жилин. - Меняем трубы, перегородки, сантехнику, электрику, занимаемся оштукатуриванием и покраской. Работы ведутся на всех трех этажах. Постараемся, чтобы к сентябрю Скорая разместилась в новом здании».

Планируется, что на первом этаже расположатся производственные помещения для бригад врачей и диспетчеров, на втором - комнаты отдыха, на третьем - администрация и склады. Согласно проекту, для автомобилей Скорой помощи оборудуют 28 отапливаемых боксов, автомойку и ремонтную мастерскую. Об этом сообщила пресс-служба администрации Старооскольского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU