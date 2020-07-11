2020-07-11T20:32:53+03:00
Происшествия

Жительница Курской области под Белгородом врезалась в памятник

В ДТП пострадал сын автомобилистки
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Автоавария произошла в субботу, 11 июля, около шести часов вечера. По предварительным данным, 35-летняя жительница Курской области за рулем "десятки", двигаясь по улице Коммунальная поселка Ивня, не справилась с управлением и врезалась в основание мемориала. В результате ДТП пострадал сын автомобилистки. Семилетний мальчик находился в детском кресле. Его с травмой доставили больницу.

- По данному факту проводится разбирательство. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного дорожно-транспортного происшествия, - прокомментировал начальник ОМВД России по Ивнянскому району Олег Наумов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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