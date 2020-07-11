Жительница Курской области под Белгородом врезалась в памятник

11 Июль 2020 2020-07-11T20:32:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Автоавария произошла в субботу, 11 июля, около шести часов вечера. По предварительным данным, 35-летняя жительница Курской области за рулем "десятки", двигаясь по улице Коммунальная поселка Ивня, не справилась с управлением и врезалась в основание мемориала. В результате ДТП пострадал сын автомобилистки. Семилетний мальчик находился в детском кресле. Его с травмой доставили больницу.

- По данному факту проводится разбирательство. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного дорожно-транспортного происшествия, - прокомментировал начальник ОМВД России по Ивнянскому району Олег Наумов.

ИСТОЧНИК KP.RU