Полиция сообщила о задержании стрелявшего на улице Щорса в Белгороде

11 Июль 2020 2020-07-11T16:36:49+03:00

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Напомним, происшествие случилось около половины пятого утра 11 июля. В ходе стрельбы возле ресторана «Эль Хаус» в Белгороде пострадали двое мужчин. 28-летнего парня увезли в больницу с ранениями в области шеи, головы и предплечья, а его 29-летнего товарища – с ранением в области грудной клетки.

Стрелявший с места происшествия скрылся. Однако сотрудники уголовного розыска сработали оперативно. За несколько часов полицейским удалось установить всех участников конфликта, включая подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 28-летний мужчина. Его задержали и доставили для дальнейшего разбирательства в первый отдел полиции.

- По предварительным данным, возле развлекательного заведения между двумя компании произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил из травматического пистолета в своих оппонентов, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

На данный момент дознанием в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия». Ее санкции предусматривают до двух лет лишения свободы. О состоянии пострадавших пока ничего не сообщается. Сколько займет лечение неизвестно, потому нельзя исключать, что впоследствии уголовное дело не будет переквалифицировано на более тяжкую статью. Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия. Расследование продолжается.

Задержан стрелявший на улице Щорса в Белгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU