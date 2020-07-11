В Белгороде под колеса автомобиля попали семилетняя девочка и четырехлетний мальчик

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ДТП произошло в пятницу, 10 июля, около 11 часов 30 минут на улице Некрасова в Белгороде. По предварительным данным, 31-летняя автомобилистка на «Тойоте Витс» сбила на нерегулируемом пешеходном переходе семилетнюю девочку и четырехлетнего мальчика.

Как дети без сопровождения взрослых оказались на дороге, пока не известно. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что пострадавших ребят с травмами доставили в больницу. После оказания медицинской помощи их отпустили домой. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.