10 Июль 2020 2020-07-10T19:02:46+03:00

В Белгороде улица имени Щорса будет отреконструирована к концу октября. Фото со страницы ВКонтакте Юрия Галдуна

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На своей странице в социальной сети ВКонтакте мэр Белгорода Юрий Галдун сообщил об окончании работ по реконструкции улицы Щорса областного центра. Участок от Железнодорожной до Королева планируется закончить к 15 августа.

Второй этап реконструкции – от Арены до ситимольского кольца будет закончен к концу октября, пообещал Юрий Галдун. Исчезнут кольца, появится выделенная полоса для общественного транспорта и перекрестки с умными светофорами. Это увеличит пропускную способность улицы Щорса в 1,5 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU