На кладбищах Борисовского сельского поселения Белгородчины прошел субботник
Территория погоста приведена в порядок
На кладбищах Борисовского сельского поселения Белгородчины прошел субботник. Фото пресс-службы администрации Борисовского сельского поселения
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Активисты Борисовского сельского поселения Белгородской области озаботились состоянием местных кладбищ. На погостах проведен массовый субботник, причем в порядок приведены и заброшенные могилки. Участниками субботника была скошена и убрана сорная растительность на территории кладбищ, вырублена молодая поросль сирени.
Также приведены в порядок могилки участников Великой Отечественной войны, родственники которых на территории поселения не проживают. Об этом сообщила пресс-служба администрации Борисовского сельского поселения.
ИСТОЧНИК KP.RU