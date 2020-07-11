На кладбищах Борисовского сельского поселения Белгородчины прошел субботник

11 Июль 2020 2020-07-11T12:30:48+03:00

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Активисты Борисовского сельского поселения Белгородской области озаботились состоянием местных кладбищ. На погостах проведен массовый субботник, причем в порядок приведены и заброшенные могилки. Участниками субботника была скошена и убрана сорная растительность на территории кладбищ, вырублена молодая поросль сирени.

Также приведены в порядок могилки участников Великой Отечественной войны, родственники которых на территории поселения не проживают. Об этом сообщила пресс-служба администрации Борисовского сельского поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU