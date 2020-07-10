2020-07-10T17:44:40+03:00
Общество

Маловато отдыхали? 13 июля объявлено выходным днем в Белгородской области

Понедельник объявлен нерабочим днем, потому что День Прохоровского поля выпал на воскресенье
Ирина ТАРАСОВА
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Маловато отдыхали? 13 июля объявлено выходным днем в Белгородской области. Фото пресс-службы администрации Борисовского районаМаловато отдыхали? 13 июля объявлено выходным днем в Белгородской области. Фото пресс-службы администрации Борисовского района
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Выходные будут длинными на текущей неделе и продлятся три дня. Как уточнили на сайте Белгородской облдумы, 12 июля станет выходным днем для жителей Белгородской области. Так как праздник пришелся на воскресенье, он автоматически переносится на следующий рабочий день. Поэтому понедельник 13 июля будет нерабочим.

напомним, что в этом году регион отметит 77-летие крупнейшего танкового сражения в истории — битвы на Курской дуге. Празднование планируется объединить с Парадом Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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