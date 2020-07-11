В Белгороде сотрудница микрофинансковой организации украла деньги компании и погасила кредит

11 Июль 2020 2020-07-11T11:19:35+03:00

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В полицию Белгорода поступило заявление о пропаже со счета микрофинансовой организации 110 тысяч рублей. Деньги хранились на карте, предназначенной для выполнения различных денежных операций. Оперативники вскоре установили подозреваемую. Ею оказалась 22-летняя девушка, работающая в этой же компании менеджером по продажам. По предварительным данным, похищенными деньгами она погасила свой кредит.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что за кражу с банковского счета в отношении нее возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU