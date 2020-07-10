В Белгороде на улице избили 19 летнего парня
В полицию Белгорода обратились сотрудники медицинского учреждения. Они сообщили, что к ним поступил 19-летний пациент с травмами явно криминального происхождения. У молодого человека обнаружили множественные ушибы и разрыв селезенки.
Оперативникам удалось задержать подозреваемого. Им оказался ровесник пострадавшего. По предварительным данным, оказавшийся в больнице молодой человек на улице ждал приятеля. К нему подошла компания незнакомцев. Завязался конфликт. В итоге двое девятнадцатилетних парней подрались.
Один из них попал в больничную палату, а второй под следствие. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU