2020-07-10T16:04:26+03:00
Общество

В Белгороде на улице избили 19 летнего парня

Молодой человек попал в больницу с множественными ушибами и разрывом селезенки
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Двое девятнадцатилетних парней подрались в Белгороде.Двое девятнадцатилетних парней подрались в Белгороде.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В полицию Белгорода обратились сотрудники медицинского учреждения. Они сообщили, что к ним поступил 19-летний пациент с травмами явно криминального происхождения. У молодого человека обнаружили множественные ушибы и разрыв селезенки.

Оперативникам удалось задержать подозреваемого. Им оказался ровесник пострадавшего. По предварительным данным, оказавшийся в больнице молодой человек на улице ждал приятеля. К нему подошла компания незнакомцев. Завязался конфликт. В итоге двое девятнадцатилетних парней подрались.

Один из них попал в больничную палату, а второй под следствие. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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