В Белгороде памятник Ленину в Центральном парке остался без руки

10 Июль 2020 2020-07-10T16:05:15+03:00

Сегодня с утра памятник Ленину в Центральном парке все еще был "безруким". Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

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В Белгороде памятник Владимиру Ленину в парке все еще его имени, но именуемом чаще всего «Центральный парк», пострадал. Работы, которые начаты на днях на центральной аллее парка, привели к тому, что у памятника отвалилась рука. Информация попала в соцсети и сразу же привлекла внимание горожан. Интересно, что комментарии, даже далеких от политики жителей областного центра, в основном, «сочувствующие». Большинство переживает за судьбу памятника, олицетворяющего ушедшую эпоху, историю государства. А в мэрии заверяют, что произошедшее неприятно, по поправимо и обещают вернуть Владимира Ильича на место после проведения всех работ в лучшем виде.

Градоначальник Юрий Галдун, в частности, написал: «То, что произошло с памятником Ленину, неприятно, но поправимо. Демонтаж постараемся провести максимально аккуратно. Как можно скорее, чтобы избежать несчастных случаев. По окончанию работ Владимира Ильича вернем на место. В лучшем виде».

Напомним, что на центральной аллее парка ведутся раскопки старого кладбища, где еще могут находиться останки немецких солдат.

Высказывается самая вероятная причина разрушения части памятника, что рука могла отвалиться в тот момент, когда памятник собрались переносить. Также прозвучало мнения горожан, что это — наша история, которую нужно беречь, тем более, что памятников Ленину в областном центре осталось не так много — всего четыре. И что давно пора городу взять его на баланс, чтобы подобных неприятных историй и оправданий, связанных с разрушением памятников, больше не было.

После обеда скульптуру задрапировали.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU