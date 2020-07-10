2020-07-10T15:56:56+03:00
Общество

Белгородец привлек внимание участковых, когда шел по улице с сумкой конопли

Урожай изъяли
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Грайворонском городском округе участковые уполномоченные объезжали территорию и заметили своего подучетного – 43-летнего мужчину. Он, как ни в чем не бывало, шел по улице с сумкой конопли. Урожай изъяли. Общий вес составил немногим больше двухсот граммов.

По внешним признакам, мужчина уже успел что-то употребить. Однако проходить медосвидетельствование он отказался, за что и был привлечен к административной ответственности. На этом его неприятности с законом не закончились. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что за незаконное хранение наркотических средств в отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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