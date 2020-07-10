2020-07-10T20:33:07+03:00
Общество

В Белгородский район приехал «Добрый поезд»

"Поезд" привез специалиста по пенсиям и субсидиям, врача с доставкой на дом
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородский район приехал «Добрый поезд». Фото пресс-службы администрации белгородского районаВ Белгородский район приехал «Добрый поезд». Фото пресс-службы администрации белгородского района
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Теперь проверить начисление пенсии, социальных пособий, проконсультироваться у врача и получить другие услуги жителям Белгородского района можно не выходя из дома. На территории района реализуется проект правительства Белгородской области «Добрый поезд». Основная цель проекта – оказание консультационной помощи жителям района специалистами различных ведомств в доступном формате.

В состав выездных бригад входят специалисты управления Пенсионного фонда; Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг; управления образования; управления социальной защиты населения; медики Белгородской центральной районной больницы.

Предварительная запись на консультацию к специалистам ведется по телефону: (4722) 42-43-29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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