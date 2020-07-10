2020-07-10T13:55:28+03:00
Общество

Белгородские спасатели пришли на помощь детям, забравшимся на высокое дерево

Дети при попытке спасти котенка сами попали в западню
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.
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Накануне в городе Старый Оскол пожарные и спасатели выручили из беды своих юных последователей – двух девочек, которые не смогли пройти мимо животного, нуждавшегося в помощи. Девочки, увлекшись, сами попали в западню

Около восьми часов вечера в Единой дежурно-диспетчерской службе Старооскольского городского округа раздался звонок. Очевидцы рассказали, что девочки, которым на вид около десяти лет, взобрались на высокое дерево во дворе школы на улице Буденого. И не могут спуститься.

К месту вызова незамедлительно были направлены дежурный караул пожарно-спасательной части № 6 и спасатели поисково-спасательной службы города Старый Оскол. Оказалось, что уже долгое время во дворе школы раздавалось душераздирающие мяуканье котенка. Две девочки, оказавшие неподалеку, при виде измученного животного не смогли остаться равнодушными и решили его спасти. Они стали понемногу взбираться на дерево, но маленький котенок от испуга забирался все выше и выше. Девочки следовали за ним до тех пор, пока не оказались на высоте около 10 метров от земли и поняли, что спуститься самостоятельно уже не смогут.

Прибывшие к месту происшествия спасатели приставили к дереву трехколенную лестницу, по которой подобрались к девочкам и помогли им спуститься вниз. Спасенных детей забрали родители, а котенок, наблюдавший за происходящим, через некоторое время смог сам оказаться на земле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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